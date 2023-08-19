В социальных сетях распространилось видеообращение водителей электробусов, которые, стоя на территории автобусного парка №2, жалуются на проблемы с зарядкой машин и задержку зарплат.

На видео видно около 10 водителей, которые обращаются к «руководителям наверху» и высказываются по очереди. По их словам, они каждый день приходят на работу в 4−4:30 утра, но их машины только начинают заряжаться.

«Уже почти 8, заряда всего 10%, мы до сих пор не можем начать работать», — говорят они.

«Каждый день такая ситуация. Одна смена работает, вторая заряжает. Наши часы теряются, регулярность сбиваются. Не можем выполнить план. Приезжаем вечером и ждём до утра», — отмечают водители.

«Если не выходить на работу, то у нас семьи. Есть водители, которые единственные кормильцы. Когда мы начинаем работу в 9−10 часов, с нас спрашивают план. Что нам делать? Пусть тогда поменяют план или рабочие часы», — предлагают они.

«Зарплаты вовремя не выдают. За июнь некоторые из нас не получили. Как нам кормить семью, детей? У некоторых кредиты есть. Мы даже план государственный не можем выполнить. Получается выполнить четыре-пять рейсов, а план требуют», — отмечают водители.

«Просьба к руководителям наверху решить наши проблемы. Пассажиры пишут на нас жалобы. Нас совершенно не слушают. Все говорят: „Это ваши проблемы“. Или говорят, чтобы мы бросали работу. Мы знаем, что работа водителя сложная, но эти проблемы должны решаться. Мы не жалуемся. Просто решите проблему зарядки. Спасибо президенту, приобрели новые автобусы, пассажиры этому рады, условия хорошие. Но зарядка нас мучает», — говорят они.

Водители показывают на машины, которые, по их словам, зарядились всего примерно на 20%, а многие только ожидают зарядки. Они просят, чтобы машины были полностью заряжены, когда они приходят на работу. Полная зарядка электробуса занимает около 4−5 часов.

О нехватке зарядных станций в автопарках сообщалось и ранее. Ещё в мае, когда Ташкент начал получать новые автобусы и электробусы большой вместимости, компания «Тошшахартрансхизмат» признавала, что из-за нехватки зарядных станций часть электробусов не выходит на рейсы.

В компании также сообщали, что не все зарядные станции подключены к сети, поскольку из-за высокой мощности они требуют соответствующей электроинфраструктуры.