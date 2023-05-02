Председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат», начальник Управления транспорта столицы Анвар Джураев рассказал о создании инфраструктуры для новых автобусов и электробусов, недавно выпущенных на линию. Корреспонденты «Газеты.uz» по приглашению ТШТХ побывали в автобусном парке №8.

Анвар Джураев напомнил, что для столицы Узбекистана февральским постановлением президента была предусмотрена поставка 1000 автобусов, в том числе 200 автобусов особо большой вместимости, 18-метровых, 300 электробусов и 500 газовых автобусов большой вместимости.

Для создания инфраструктуры и условий эксплуатации новых автобусов утверждена программа реконструкции и модернизации всех восьми автобусных парков, существующих сегодня в Ташкенте, отметил глава Управления транспорта.





Работа по реконструкции и модернизации автобусных парков и авторемонтной мастерской в каждом из них уже началась, сказал Анвар Джураев. «Будет создана возможность для обслуживания 18-метровых автобусов, электробусов, [проведены] закуп и установка современного гаражно-технологического оборудования, будут установлены моечные установки для автобусов, которые ускорят и улучшат качество мойки автобусов», — заявил он.

Наряду с этим территория всех автобусных парков будет заасфальтирована, а для электробусов в каждом парке предусмотрено строительство 8 подстанций, которые будут обеспечивать питанием 150 зарядных установок, которые в апреле поступили в Ташкент.

«На сегодняшний день зарядные установки установлены везде, подключили их в трёх автобусных парках, в остальных ведутся сейчас монтажные работы, — сообщил глава Управления транспорта. — Причина задержки установки и подключения зарядных устройств — специфические условия подключения. В каждом парке мы устанавливаем по два трансформатора, каждый трансформатор — на 3500 кВт. Для сравнения, сейчас в каждом парке мы используем 1 трансформатор — 630-киловаттный».

Кроме того, для новых трансформаторов подводят высоковольтные кабели, что также, по словам Джураева, занимает определённое время. Но на сегодняшний день эти работы уже завершены. Что касается монтажа станций и пусконаладки, по завершении этих работ ещё некоторое время займёт 72-часовое тестирование оборудования.

Как отметил Анвар Джураев, на имеющемся количестве зарядных установок есть возможность зарядить 160 электробусов.

Глава Управления транспорта также прокомментировал недовольство пассажиров тем, что в часы пиковой нагрузки снижается выпуск электробусов на линию.

«Вчерашний случай, который произошёл на 28-м маршруте и о котором пассажиры написали, что задержка электробусов [составила] 20−25 минут, — это случилось из-за неправильного распределения ответственным лицом автобусного парка графика работы электробуса именно в часы пик и их зарядки. Произошла накладка, из-за чего был сбой на этой линии», — рассказал он.

Анвар Джураев сообщил, что вчера управление провело разбор этой ситуации в критическом духе. На совещании были даны указания по тщательной разработке режима работы электробусов и их зарядки, а также проведены разъяснительная работа с водителями по правильной эксплуатации автобусов и электробусов.

Глава управления добавил, что работу по монтажу и пусконаладке планируется завершить во всех парках уже в мае. «Могу заверить, что всё будет запущено, всё будет работать и никаких проблем не будет», — сказал он.