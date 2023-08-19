Новость об отмене в залах вылета международных аэропортов Узбекистана системы двойного («зелёного» и «красного») коридора вызвала в социальных сетях предположения о «возвращении старых времён», а некоторые СМИ связали это со сменой руководства Uzbekistan Airports. Эти предположения опровергли в пресс-служба Таможенного комитета, которая организовала пресс-тур в международный аэропорт Ташкента.

«Связывать эти изменения со сменой руководства аэропортов совершенно необоснованно. Таможенная политика является независимой», — отметил представитель пресс-службы ТК Хусан Тангриев.

Отмена системы двойного коридора связана с внедрением дистанционного таможенного контроля и соответствует международным стандартам. В условиях постоянного увеличения потока пассажиров она позволяет значительно ускорить прохождения границы и освободить пассажиров от лишних неудобств, добавил он.

Фото: Uzbekistan Airports.

В аэропортах система двойного коридора заработала с 1 января 2018 года. Благодаря ей пассажиры, не имеющие товаров, подлежащих письменному декларированию, получили возможность проходить границу быстрее. До этого таможенному досмотру с заполнением декларации подлежали все пассажиры.

«Введённое новшество позволит не только экономить время пассажиров, но и сократить повторяющиеся формы госконтроля, например, досмотр ручной клади. Это будут делать только сотрудники авиационной безопасности, которые при выявлении товаров, ограниченных к вывозу, или при превышении предельных норм, а также норм вывоза наличной национальной и иностранной валюты, пригласят сотрудников таможенных органов для проверки», — уточнила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Фото: Uzbekistan Airports.

«Система дистанционного таможенного контроля позволяет инспекторам удалённо наблюдать за вылетающими посредством камер наблюдения и анализа информации о рейсах, исключая дополнительные контакты и не ограничивая передвижение пассажиров», — отмечается в сообщении.

Камеры, установленные по всему периметру аэровокзалов, позволяют сотрудникам Таможенного комитета в режиме реального времени контролировать ситуацию дистанционно и реагировать только на отдельных пассажиров. По принципу выборочности, в случае нарушения таможенных правил, а также по указанию системы управления рисками пассажиры и их ручная кладь будут досматриваться в установленном порядке, в соответствии с правилами авиационной безопасности.

Фото: «Газета.uz».

Новая система внедрена на основе изучения опыта развитых стран — государств Европы, а также Азербайджана, Грузии и других, сообщил журналистам начальник отдела специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро» Акмал Эшонов.

«Если у пассажира нет товаров, которые нужно декларировать, сотрудники не будут его без причины останавливать, беспокоить, отнимать время», — сказал он.

Фото: «Газета.uz».

«Мы можем получить подробную информацию о вылетающих через служебные планшеты, — рассказала инспектор таможенной службы, лейтенант Мухлиса Турдиева. — Система сама сигнализирует, если среди пассажиров имеются те, кто относится к группе риска». Их проверяют дистанционно, а при необходимости приглашают на таможенный досмотр.

Дистанционный таможенный контроль пока действует только в направлении вылета. На прилёте продолжает действовать система двойного коридора.

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