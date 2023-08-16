В международных аэропортах Узбекистана отменяется система двойного («зелёного» и «красного») коридора для пассажиров, вылетающих по международным направлениям, сообщила пресс-служба Таможенного комитета (ТК).

11 августа Кабинет министров издал постановление об упрощении таможенных процедур. В нём говорится, что после введения двойного коридора с выборочной проверкой пассажиров время, уходящее на таможенный контроль, сократилось в три раза. С ростом потока туристов в отдельных аэропортах страны была внедрена система дистанционного таможенного контроля с визуальным наблюдением, что ещё более ускорило процесс прохождения границы.

В аэропортах «коридоры» заработали с 1 января 2018 года, в других пунктах пропуска границы — позже. Они подразумевают, что пассажиры, не имеющие товаров, подлежащих письменному декларированию, могут выбрать устное декларирование и прохождение по «зелёному» коридору. При необходимости декларировать товары выбирается «красный» коридор.

Прошлой весной президент подписал указ о внедрении до конца 2023 года во всех международных аэропортах Узбекистана системы дистанционного таможенного контроля на основе опыта международного аэропорта Самарканда. В связи с этим отменяется система двойного коридора на вылете, сообщили в Таможенном комитете.

Дистанционный таможенный контроль предусматривает осуществление таможенного контроля и оформления на основе принципа выборочности и дистанционного визуального наблюдения с использованием системы управления рисками.

В аэропортах будут созданы места для таможенного оформления, где сотрудники таможни будут давать разъяснения об оформлении таможенной декларации, не влияя на движение пассажиров, отметили в комитете.

В документе отмечается, что международных аэропортах, где внедрена система дистанционного таможенного контроля, сотрудники таможенного органа не проверяют физических лиц и их ручную кладь за некоторые исключениями. Это будут делать только сотрудники авиационной безопасности СГБ, которые при выявлении товаров, ограниченных к вывозу или при превышении предельных норм, а также наличной национальной и иностранной валюты, приглашают сотрудников таможенных органов для проверки. Если выявляется нарушение, то таможенники оформляют процессуальные документы.

Таможенные органы могут проверять физлиц, их ручную кладь и багаж в следующих случаях:

при получении приказа через автоматизированную систему «Управление рисками»;

при наличии полученных сведений от государственных органов, а также в зарубежных таможенных и других органов, международных организаций;

при получении оперативной информации о нарушении гражданами таможенного законодательства.

Декларирование товаров проводится в устной форме, если провозятся товары, вывоз которых не запрещён или ограничен в соответствии с законодательством, стоимость и (или) количество которых не превышает предельные нормы и не подлежит обложению таможенными платежами, а также наличная национальная и иностранная валюта, которая не подлежит декларированию в письменной форме.

Если у них имеются товары и валюта, подлежащая декларированию, то они заполняют пассажирскую таможенную декларацию и предоставляют сотруднику таможенного органа.

«Теперь при вылете пассажир не будет видеть сотрудников таможенных органов. Они будут проверять дистанционно через камеры», — уточнили в пресс-службе ТК.