Музаффар Аброрович Рашидов на сессии кенгаша народных депутатов 17 августа утверждён хокимом Кибрайского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба областной администрации.





До этого он работал прокурором Ахангаранского района. Музаффар Рашидов родился в 1987 году в Зангиатинском районе. Окончил Ташкентский государственный юридический институт в 2009 году.

Хоким области Зойир Мирзаев, участвовавший в мероприятии, рассказал о проблемах района, которые привели к увольнению предыдущего хокима. Он сообщил, что около 20 тысяч жителей района работают за границей в качестве трудовых мигрантов. По его мнению, это неприемлемая ситуация для Кибрая.

Пять лет назад уровень обеспеченности населения питьевой водой составлял 61%, а сегодня этот показатель достиг 87%, сказал он.

Объем производства промышленной продукции в районе по итогам полугодия по сравнению с прошлым годом не изменился. Восемь предприятий прекратили свою деятельность.

По ключевым показателям эффективности (KPI) помощники хокимов в махаллях района получили в сумме 76 баллов — это 13-е место в области.

«Предприниматели с потенциалом не верят, что в Кибрае будет прозрачность и справедливость. Нет поддержки деятельности предприятий-экспортёров. В результате за последние два года 7 компаний-экспортёров, работающих в районе, перевели свои счета в другие районы. Значит, они не хотели работать с местными чиновниками», — подчеркнул Зойир Мираев.

Хоким области заявил, что в Кибрае «много беззакония и произвола» в сфере строительства и сельского хозяйства. Пришло время привести это в порядок, сказал он.

«Самое большое количество точек общественного питания в регионе находится в Кибрае. Однако большинство из них официально не трудоустроены и работают нелегально. Такие ситуации препятствуют реализации программ занятости. В этом смысле общественность, районные депутаты должны обратить внимание на эту проблему», — указал глава областной администрации.

По его словам, в Кибрайском районе необходимо бороться с теневой экономикой, для этого должна быть создана специальная рабочая группа под председательством хокма района.

Ещё один болезненный вопрос — только 8% сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе, перерабатывается.

«Заместители хокима Кибрайского района, все остальные специалисты хокимията с сегодняшнего дня будут освобождены от своих обязанностей. Их деятельности будет дана правовая оценк. Если они выйдут „чистыми“, то продолжат свою работу. Также от занимаемых должностей будут освобождены руководители всех государственных организаций и правоохранительных органов Кибрайского района. Их деятельность также будет оценена в течение недели», — заявил Зойир Мирзаев.

Хоким области сообщил, будет внедрён «кибрайский опыт» работы с кадрами. На вакантные должности и в районные организации будут набирать молодёжь на конкурсной основе, чтобы «влить новую кровь в Кибрай».

Сегодня в Кибрайском районе нет хватает мест в детских садах для 4000 детей. Охват дошкольным образованием составляет всего 67%. Разве это не позорная ситуация для Кибрая, спросил он. В частности, в 16 махаллях района нет ни одного детского сада.

Плачевной остаётся работа с обращениями граждан: только 8% из 1697 обращений жителей разрешились положительным образом. «28 приёмов, 128 граждан. То есть на одном приёме были в среднем 4 гражданина. Когда хоким проводит приём, приходят только 4 гражданина. Кто в это поверит? Это же очковтирательство?!» — сказал он.

На основании вышеуказанных проблем, а также в связи с недостатками в сфере инвестиций и промышленности Мирагзам Миркасимов, работавший хокимом Кибрая с августа 2018 года, освобождён от занимаемой должности по итогам совещания под председательством президента.