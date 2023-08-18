В Казахстане строительство 62 школ профинансировано на деньги, изъятые у коррупционеров, которые поступают в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Школы предусматривают создание 76 тысяч ученических мест в две смены в ряде регионов Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

Сообщается, что с момента образования в декабре прошлого года в фонд поступило уже 151,6 млрд тенге (около 328 млн долларов).

Деятельность фонда направлена на устранение трёхсменного обучения в стране, проблем аварийных учреждений и нехватки ученических мест в целом за счёт строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов.

В мае Министерство просвещения Казахстана утвердило приказ, согласно которому на деньги коррупционеров в размере 96,5 млрд тенге (208,8 млн долларов) построят 62 школы. Будущие школы были рассчитаны на более 38 тысяч мест.

Сообщалось, что средства коррупционеров, поступающие на специальный казначейский счёт, будут направлять также на строительство больниц. Это, по словам вице-премьера, министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева, позволит перекрывать дефицит местных бюджетов, возникающий из-за удорожания проектов.

Президент Касым-Жомарт Токаев ранее поручил, чтобы средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направлялись в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Отметим, что власти Казахстана планируют выплачивать детям до 18 лет по 150−160 долларов ежегодно в рамках проекта «Национальный фонд — детям». Первые деньги могут перечислить на счета в январе 2024 года.