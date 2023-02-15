Детям в Казахстане ежегодно будет выплачиваться по 150−160 долларов в рамках проекта «Национальный фонд — детям». Об этом в ходе выступления в Сенате 14 февраля заявил вице-министр финансов Даурен Темирбеков.

«50% инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет. В целях нивелирования возможных отрицательных значений инвестиционного дохода в отдельные промежутки времени, ставку инвестиционного дохода планируется определять на основе среднегодового значения за предыдущие периоды», — цитирует вице-министра Inform.kz.

Даурен Темирбеков также сообщил, что, по прогнозным оценкам, такой подход позволит ребёнку, участвующему в данной программе с самого рождения, получить 18 ежегодных выплат в размере по 150−160 долларов США.

«Учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором проекта планируется определить АО «Единый накопительный пенсионный фонд», — добавил Темирбеков. Первые 150 долларов по проекту планируется перечислить на счета казахстанских детей в январе 2024 года.

Ставку инвестдохода предлагается определить на уровне среднегодового значения за предыдущие 18 лет к отчётному периоду, где прогнозируемая сумма накоплений ребёнка может составить порядка 3500 долларов. Фактически до 18 лет деньги остаются в Нацфонде и инвестируются в финансовые инструменты, заявил вице-министр.

Как сообщает Nur.kz, при рождении ребёнка счета будут открываться автоматически на основании Базы данных физических лиц Министерства юстиции. Далее, ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета вплоть до 18-летия казахстанца.

Средствами, накопленными на счёте, можно будет воспользоваться только после совершеннолетия.

«Участниками проекта будут дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан. Также средства счетов предлагается освободить от налогообложения. Выплаты средств со счетов при достижении 18 лет предлагается осуществлять в долларах», — отметил Даурен Темирбеков.

Он подчеркнул, что по достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребёнка, который должен самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья.

В сентябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках объявленного Года детей поручил запустить с 2024 года новую программу «Нацфонд — детям». Он предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.