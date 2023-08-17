Десятое заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Кыргызстаном состоялось в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области 16 августа.

Заседание прошло под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и председателя Кабинета министров — руководителя администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова.

Правительственные делегации двух стран обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, говорится в сообщении пресс-службы правительства Кыргызстана.

Фото: Пресс-служба правительства Кыргызстана.

Объем взаимной торговли с каждым годом поступательно растёт. За первые пять месяцев 2023 года объем товарооборота вырос на 13,3%, составив 215,8 млн долларов США, отмечается в сообщении.

Стороны отметили, что есть потенциал довести этот показатель до 2 млрд долларов, говорится в сообщении пресс-службы правительства Узбекистана. О таких планах сообщалось и раньше.

По данным Агентства статистики при президенте Узбекистана, в 2022 году товарооборот между двумя странами составил 1,26 млрд долларов по сравнению с 953,6 млн долларов годом ранее.

Участники заседания обсудили вопросы промышленной кооперации с участием Узбекско-кыргызского фонда развития, сотрудничества в сферах энергетики, водного хозяйства, транспорта и логистики, туризма и спорта.

В рамках Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане в ноябре планируется празднование 95-летия выдающегося писателя Чингиза Айтматова.