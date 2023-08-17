Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло компанию Defense Engineering, зарегистрированную в Казахстане, в санкционный список. Ее связывают с сетью для обхода санкций, пытавшейся организовать поставки оружия из Северной Кореи в Россию, сообщает Минфин США.

«Эти меры являются частью стратегии США по выявлению, разоблачению и подрыву действий третьих стран, стремящихся поддержать жестокую войну России против Украины. Поскольку Россия продолжает расходовать боеприпасы и терять тяжёлую технику на полях сражений [в Украине], страна всё чаще вынуждена обращаться к своим немногочисленным партнёрам, включая КНДР, чтобы продолжать неспровоцированную войну», — говорится в пресс-релизе OFAC.

Санкции также введены в отношении двух компаний из России и Словакии — «Верус» и Versor S.R.O.

Все три компании связывают с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который в марте попал под американские санкции за попытку содействовать сделкам с оружием между Россией и КНДР.

Мкртычев, по данным ведомства, в ходе переговоров с официальными лицами КНДР и России планировал организовать передачу России более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на ряд товаров, включая сырье и товары.

Это не первый случай, когда компании из Центральной Азии попадают в санкционные списки США за сотрудничество с Россией. Ранее Минфин США ввёл санкции против четырёх предприятий, зарегистрированных в Кыргызстане, за поставки в Россию запрещённой продукции.

Под американскими санкциями за помощь России в обходе торговых ограничений также находятся предприятия и граждане Узбекистана.