Министерство финансов США 20 июля объявило о введении санкций в отношении четырёх компаний из Кыргызстана из-за поставок в Россию подсанкционных товаров.

Под санкции попали зарегистрированные в Кыргызстане RM Design and Development, «Прогресс лидер», «ГТМЕ Технологии» и «Карголайн». Все четыре компании были созданы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Компании, базирующиеся в Кыргызстане, периодически экспортировали электронные компоненты и другие технологии в Россию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину», — отмечает Минфин США. Часть этих поставок с товарами двойного назначения поступала предприятиям российского оборонного сектора.

Что известно об этих компаниях и какие товары они поставляли

ОсОО RM Design and Development было создано в марте 2022 года и занимается поставкой электронного и телекоммуникационного оборудования и запчастей для него. Компания поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе электронику для российского военно-промышленного комплекса. С момента основания компания отправила российским компания сотни партий товаров, включая полупроводники, интегральные схемы и конденсаторы.

ОсОО «Прогресс лидер» было зарегистрировано в марте 2022 года. Учредитель компании — гражданка России Татьяна Иванова. Она также владеет российской ООО «Сиайси», которая занимается продажей электронного и оптического оборудования, а также компьютеров и сопутствующей техники. «Прогресс лидер» осуществляла многочисленные поставки «Сиайси».

Созданное в июне 2022 года ЗАО «ГТМЕ Технологии» поставило в Россию десятки партий с высокоприоритетной продукцией, такой как танталовые конденсаторы и микросхемы.

ОсОО «Карголайн» также было основано в марте 2022 года. Компания поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США.

Угроза санкций в отношении Кыргызстана

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников писала, что США готовят «экономические меры» в отношении Кыргызстана за помощь России в обходе западных санкций. Издание не уточнило, какие именно меры, но указало, что в таких случаях обычно применялись санкции и включение в «чёрный список» компаний.

Власти Кыргызстана сразу отреагировали на публикацию WP. В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана заявили, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению … санкционных ограничений по отношению к России».

В спецслужбе допустили «возможную причастность» частных компаний к нарушениям санкционного режима и сообщили о начале разбирательства, чтобы установить эти фирмы и прекратить их работу.

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана также заверило, что страна усилила экспортный контроль за товарами военного и двойного назначения после консультаций с представителями США и ЕС.

Накануне МИД Украины вызвал посла Кыргызстана в Киеве Идриса Кадыркулова, чтобы получить объяснения относительно информации об «использовании юрисдикции Кыргызстана для обхода санкций против государства-агрессора России».

В МИДе отметили, что реэкспорт товаров из Кыргызстана в Россию, которые могут использоваться для оснащения военной техники, «будут расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины».