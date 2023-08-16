Исроил Исмаилович Джабборов утверждён на должность хокима Пайарыкского района Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

До назначения Исроил Джабборов работал начальником главного управления занятости и сокращения бедности Самаркандской области.

Предыдущий хоким Пайарыкского района Зафар Эргашев, работавший на этому посту с августа 2021 года, в июле был освобождён от должности по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева вместе с хокимами городов Навои и Янгиюля, а также ещё 9 районов за неудовлетворительный инвестиционный климат.