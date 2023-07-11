Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по расширению привлечения иностранных инвестиций в страну поручил уволить хокимов ряда районов и городов, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Речь идёт о хокимах городов Навои и Янгиюля, а также Амударьинского, Кургантепинского, Бухарского, Миришкорского, Чиракчинского, Хатырчинского, Пайарыкского, Акалтынского, Гулистанского и Аккурганского районов, где, как отметил президент, инвестиционный климат является неудовлетворительным.

Глава государства поставил перед Генеральной прокуратурой и Счётной палатой задачу изучить деятельность этих хокимов и обеспечить верховенство закона.

В ходе обсуждения выполнения плана привлечения инвестиций за первое полугодие говорилось, что хорошие показатели достигнуты в Андижане, Булакбашинском, Ромитанском, Галляаральском, Фаришском, Карманинском, Давлатабадском, Чустском, Каттакурганском и Сырдарьинском районах, каждый из которых привлёк более 50 млн долларов США прямых инвестиций.

В результате, говорилось на совещании, в этих районах создано в общей сложности около 50 тысяч новых рабочих мест и получены дополнительные поступления в размере 1 трлн сумов.

В целом инвестиционной и территориальной программами текущего года запланировано освоение 20 млрд долларов иностранных инвестиций.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в условиях продолжения в разных регионах планеты конфликтов, а также жёсткой конкуренции, всё более сложными становятся торговые и инвестиционные потоки, транспортно-логистическая система.

«В такой сложной и опасной ситуации для создания достойных условий для наших людей необходимо создание сотен тысяч высокодоходных рабочих мест, производство товаров, способных конкурировать на мировом рынке, говорилось на совещании. Для этого же нужны новые технологии, современные производственные мощности и квалифицированные специалисты», — отметил президент.

«За счёт чего это достигается? Конечно, только и только за счёт инвестиций», — заявил он.

«Нынешнее положение дел не соответствует поставленным высоким целям. Нельзя сказать, что все министры, хокимы и руководители отраслей понимают, каких огромных изменений ждёт наш народ», — процитировал президента его пресс-секретарь.