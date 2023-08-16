Veolia Energy Tashkent сообщила о проведении 21−26 августа ремонтных работ в котельной ТЦ-2 с отключением горячей воды.

В рамках подготовки к отопительному сезону будут замены задвижки, специалисты произведут дефектацию и наладку вторичной системы электроснабжения ТЦ-2, демонтаж и монтаж оборудования, а также работы на магистральных сетях, прилегающих к котельной.

«Многие работы невозможно провести без отключения котельной», — подчеркнули в компании.

Горячее водоснабжение будет отсутствовать в следующих локациях Мирзо-Улугбекского района: массивы Карасу-1, 2, 3, 4, 6, Буз-2, Феруза, ул. Дурмон йули, Мингбулок, Темура Малика, Суфизода, Мирзо Улугбека и Шортепа.

Подача горячей воды возобновится 26 августа в первой половине дня.

Отметим, что зона действия ТЦ-2 не участвовала в графике общих пятидневных отключениях горячей воды.