Этим летом основной поставщик тепловой энергии «Таштеплоцентраль» будет поэтапно проводить ремонтные работы на теплоцентралях ТЦ 1−8, необходимые для подготовки к осенне-зимнему сезону 2023−2024, сообщила пресс-служба оператора горячего водоснабжения Veolia Energy Tashkent.

В связи с этим в июле-августе в течение пяти дней будет отсутствовать горячая вода в разных районах Ташкента.

ТЦ-1 «Северо-Восточная» -️ с 31 июля по 5 августа

Проспект Мустакиллик, ул. Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзи, Мухаммад Юсуф, Сайрам, Тамараханум, Аккурган, Уткира Султанова, Осиё, Льва Толстого, Навнихол, 3-я улица Навнихол, Ясси, Каландар, Буз, 5-й проезд Сайрам, 7-й проезд Сайрам, Чуст, Катта Дархан, 2-й проезд Катта Дархан, Геология, Ибрахима Муминова, Ниёзбек йули, Кичик халка йули, Катта халка йули, Дурмон йули, Шахриабад, Зиёлилар, Мирзакалон Исмоилий, Паркент, Богишамол, Наманганская, Зарбулак, Киркйигит, проезд Тамараханум, Озодлик, массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, посёлок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана, зона Ташкентского государственного аграрного университета.

ТЦ-3 «Западная» — с 17 июля по 22 июля

Проспект Бунёдкор, ул. Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, Кичик халка йули, Шифонур, Зиё, Каракамыш, Талабалар, Университетская, Самарканд Дарвоза, Абдулла Кадыри, Кукча Дарвоза, Бешагач, Нурафшон, Пахтакор, Хувайдо, Гулабад, площадь Чорсу, массивы Чорсу, Караташ, Алмазар, Бешагач, Ц-10, 11, 13, 14, 26, 27, 28, Б-1, Б-2, Б-3, Каракамыш 2/1, Талабалар шахарчаси, зона Ташкентского государственного технического университета.

ТЦ-4 «Северная» — с 24 июля по 29 июля

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Ахмада Даниша, Шарофа Рашидова, Яхё Гулямова, Шахрисабз, Шастри, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули, Шахристанская, Уч Кахрамон, Мойкурган, Рихсили, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, Осиё, Богишамол, 1-й тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Мингурик, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Талабалар, Университетская, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, 2-я улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Белтепа, Ибн Сино — 1, 2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган — 1, 2, 3, 4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, зоны Национального университета Узбекистана, Ташкентского государственного технического университета, массив Юнусабад — кварталы 1−19, Ц-1, 2 ,4 , 5, 6, 12, 15, Ц-17, 18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, ½, 1/3, ¼, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, площадь Хамида Алимджана.

ТЦ-5 «Чиланзарская» — c 10 июля по 15 июля

Ул. Заргарлик, Лутфи, Богистон, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-й проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я улица Катартал, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, массив Чиланзар кварталы 5−26, 30, 31, Г9А, 20А, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1,2, Бешкайрагач, Изза, зона рынка Урикзор.

ТЦ-6 «Юго-Восточная» — с 31 июля по 5 августа

Ул. Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, массивы Куйлюк — 1−7, Куйлюк-Обводная.

ТЦ-7 «Авиастроителей» — с 7 августа по 11 августа

Ул. Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-й проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар — 1, Асалобод — 1,2, Авиасозлар шахарчаси — 1, 1а, 2, 3, 4.

ТЦ-8 «Сергели» — с 17 июля по 22 июля

Ул. Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, массивы Сергели 1−8А, Спутник — 1−18, Ц-1, 2, 3, Дустлик — 1, 2.