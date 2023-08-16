Кабинет министров своим постановлением от 14 августа утвердил Административный регламент предоставления государственных услуг по размещению студентов государственных вузов в общежитиях, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, размещение в студенческом общежитии будет осуществляться только посредством подачи электронного заявления в Центры государственных услуг и на Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz). Это позволит студентам отслеживать очередь онлайн и производить платежи.

Договоры аренды жилого помещения, заключаемые со студентами, будут оформляться онлайн через личный кабинет налогоплательщика в органах государственной налоговой службы посредством метода удалённой биометрической идентификации (Face-ID).

В 2023/2024 учебном году размещение в студенческом общежитии для студентов первых курсов будет осуществляться через Центры государственных услуг и my.gov.uz путём подачи бесплатного электронного заявления. Заявления принимаются с 20 августа.

️Размещение студентов вторых курсов и старше в общежитиях будет осуществляться традиционным способом. При этом заявление на размещение в общежитии подаётся в комиссию вуза по размещению студентов до 25 августа 2023 года.

С 2024/2025 учебного года размещение в общежитии государственного вуза для студентов всех курсов будет осуществляться онлайн. При этом подать заявление на размещение в студенческом общежитии можно будет ежегодно с 1 августа и до конца учебного года.

В соответствии с регламентом, отдельные категории студентов будут приниматься в общежитие на приоритетной основе. Среди них:

воспитанники домов «Мехрибонлик», дети-сироты и студенты, лишённые родительской опеки;

дети из семей, включённых в «Единый реестр социальной защиты», а также «железную», «женскую» или «молодёжную» тетради;

студенты с I и II группой инвалидности;

дети из одной семьи, обучающиеся по очной форме на основании двух и более договоров;

студенты-победители олимпиад.

Соответственно, направление для заселения в студенческое общежитие формируется автоматически: сначала — по льготному списку, затем — согласно очереди в общем списке.

Напомним, в 2022 году, по данным Минвуза, около 41% студентов были обеспечены местами в общежитиях. В 2020 году эта цифра составляла 28%, количество мест увеличили благодаря двухъярусным кроватям, оптимизации размещения и вводу в эксплуатацию новых общежитий. Однако в начале 2022/2023 учебного множество студентов тем не менее столкнулись с недостатком мест в общежитиях. Временное общежития тогда открыли в торгово-производственном комплексе Tashkent Index.