В Узбекистане охват студентов вузов общежитиями доведён за последний год до 41%, в то время как еще в 2020 году общежитие смогли предоставить всего 28% нуждающимся в нём студентам.

Эти данные озвучил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов на совместном заседании палат Олий Мажлиса во вторник.

Глава Минвуза сообщил, что по поручениям президента Шавката Мирзиёева министерство провело значительную работу по увеличению количества мест в общежитиях для студентов и введению в строй новых. Проблема увеличения мест в общежитиях каждый год связана с ростом числа студентов — за последние годы оно выросло в три раза, подчеркнул Абдукодир Тошкулов. В 2020 году всего 28% нуждающихся в общежитии студентов были обеспечены местами, потребность в нём 149 тысяч студентов не была удовлетворена.

За счёт оптимизации размещения и закупа двухъярусных кроватей в прошлом году было создано дополнительно 20 тысяч мест размещения к существовавшим около 60 тысячам мест в 228 общежитиях, сообщил он.

Министр рассказал, что Минвуз провел изучение фонда общежитий, было установлено, что это в большом числе случаев старые постройки с низкими потолками. Установка двухъярусных кроватей проводилась с учётом характеристик помещения, вопросов вентиляции воздуха в них и прочих условий в зданиях.

Если строительство одного места в общежитии обходится в 54 млн сумов, то с установкой двухъярусной кровати организация одного места в уже существующем здании требует всего 3,5 млн сумов, привёл расчёты Абдукодир Тошкулов.

За счёт развития государственно-частного партнёрства, на внебюджетные средства Минвуза, а также на правах аренды было организовано дополнительно ещё около 11400 мест для студентов, сообщил он.

Абдукодир Тошкулов также подчеркнул, что общежитие — это не только спальное место, но и читальня, место для отдыха, спортплощадка и другое.