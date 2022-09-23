«Газета.uz» писала о том, что в связи с нехваткой общежитий в вузах столицы по предложению хокима города в торгово-производственном комплексе Tashkent Index в Янгихаётском районе подготовлены места для проживания студентов. Хоким Джахонгир Артыкходжаев сообщал, что здесь до конца учебного года смогут пожить 10 тысяч студентов. При необходимости это число может быть увеличено и до 20 тысяч, говорил он. Корреспонденты «Газеты.uz» Миролим Исажонов и Мадина Аъзам во второй раз посетили комплекс, чтобы посмотреть, как его обживают студенты.

«Исходя из спроса, созданы места для 3500 студентов»





Мы решили посетить комплекс через несколько дней после того, как в него заселились первые студенты. Чтобы встретить молодых людей наверняка, мы запланировали приехать туда вечером, когда они вернутся с учёбы. Мы сели на такси в центре города в 18:30 и добрались до Tashkent Index за 50 минут — из-за вечерних пробок.

Как мы и надеялись, в комплексе в это время было оживлённо: кто-то только приезжал из вуза, кто-то спешил с казаном на кухню, другие уже работали над домашними заданиями в специальных комнатах. Заселение продолжалось — часть студентов прибывала с личными вещами. Здесь же присутствовали представители вузов, городской администрации и Министерства высшего и среднего специального образования.





Директор Центра содействия духовному развитию студентов и учащихся при Минвузе Фозилбек Фарходов рассказал, что за 10 дней исходя из спроса было создано 3500 мест для студентов и на 20 сентября размещено чуть более 1680 молодых людей из 11 вузов. «Руководителям всех вузов столицы сообщено о создании общежития в этом торговом комплексе», — сказал он.

Компания «Тошшахартрансхизмат» предоставила четыре автобуса, которые бесплатно подвозят парней и девушек от Tashkent Index к станции метро.

Фозилбек Фарходов отметил, что стоимость проживания установлена в размере 200 тысяч сумов в месяц. Мы писали, что она сопоставима с ценами на проживание в общежитиях государственных вузов.

Он добавил, что все 11 вузов, чьи студенты проживают в общежитии, закрепили своих представителей, которые по графику дежурят здесь о оказывают студентам необходимое содействие.

«Создана система обеспечения безопасности студентов»

Проректор Ташкентского государственного педагогического университета Феруза Мадрахимова сообщила, что треть всех молодых людей, поселившихся в комплексе, представляют именно этот вуз.





«В нашем университете учатся более 25 тысяч студентов, из них около 15 тысяч — на дневном отделении. 78% этих студентов — женщины и девушки. Мы были очень рады узнать, что в этом комплексе создано общежитие для студентов. Потому что наш вуз располагает меньшим количеством мест в общежитиях, чем необходимо. Около 7000 наших студентов прибыли из отдалённых регионов. Их постоянно беспокоил вопрос проживания», — рассказала она.

Сейчас, отметила представитель вуза, в комплексе поселились более 500 студентов 7 факультетов, большинство из них — девушки. Удобство проживания здесь также в том, что вуз находится относительно недалеко — добраться до него можно без пересадок.

Феруза Мадрахимова отметила наличие продуманной системы безопасности — помимо дежурных от вузов, в комплексе работают сотрудники органов внутренних дел и Национальной гвардии, а также сотрудники самого Tashkent Index. После 22:00 покидать место проживания студентов не разрешают.

«Были студенты, которые снимали жильё посуточно. Когда мы изучили места их проживания, условия оказались не очень хорошими. Заселение сюда было быстрым, и условия обеспечены пока самые базовые. Но студенты довольны и этим условиям. Мы с ним беседуем, спрашиваем о проблемах, предложениях и пожеланиях. Со следующей недели приступим к созданию дополнительных удобств. Проректоры, ответственные сотрудники каждого вуза каждый день посещают общежитие. Мы будем с ними, пока они полностью не приспособятся», — сказала проректор.





«Аренда дорогая, замучились искать жильё»

Студентка третьего курса педагогического университета Гулираъно Абдулакимова планирует жить здесь до конца учебного года.

«Первые два курса мы снимали жильё. С началом учебного года мы также искали жильё. Но цены выросли, мы не могли найти ничего подходящего, замучились, если честно. Создание здесь общежития было очень кстати. Я заселилась вчера. Живём вместе с однокурсницами. Жизнь тут кипит, условия хорошие. Нам говорят, что условия будут постепенно улучшаться. Учёба у меня после обеда, и мы тоже можем бесплатно добираться до метро на автобусе», — рассказала девушка.





Комната медицинской помощи

В каждом из трёх блоков временного общежития имеется комната оказания медицинском помощи. Врач общей практики многопрофильной центральной поликлиники Янгихаётского района Алижон Раимкулов рассказал нам, что прикреплённые медработники работают по графику дежурства все 24 часа.









«Мы оказываем студентам первую медицинскую помощь. При серьёзных случаях мы можем вызвать скорую помощь и до её прибытия будем оказывать помощь сами. Здесь есть необходимые лекарства для профилактики и лечения болезней. Естественно, студенты обслуживаются бесплатно», — отметил он.





Отдельные блоки для девушек и парней

Ранее мы писали, что места проживания студентов организованы на вторых этажах двухэтажных зданий, построенных для магазинов. Для девушек и парней предусмотрены отдельные блоки.

Под столовую отведён большой павильон, разделённый на две части, — для девушек и парней. В столовой установлены холодильники, микроволновые печи, плиты, чайники.

Как сообщили представители Минвуза, по мере необходимости количество мест для студентов будет увеличиваться.