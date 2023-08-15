По факту нападения 14 августа на журналистов телеканала Zoʼr ТV возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. Об этом 15 августа заявила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана. Ведутся следственные действия, говорится в сообщении.

Наказание по этой части статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых расчётных величин (от 16,5 млн до 33 млн сумов) или обязательные общественные работы до 300 часов либо исправительные работы до 3 лет.

«Газета.uz» писала, что на корреспондента и оператора Zo’r TV, снимавших репортаж об обрушении балок строящегося путепровода у аэропорта Ташкента, напал управляющий делами Мостостроительного отряда №67 компании «Узбекистон темир йуллари» Н. Эшнияз. Оператор был госпитализирован с переломом носа, нападавший также разбил камеру. Компания уволила работника, осудив его действия.

Агентство информации и массовых коммуникаций при президенте осудило нападение и заявило, что направило официальное обращение в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять справедливое решение.

Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа также осудил насилие, совершённое в отношении журналистов Zo’r TV. «Любое давление на работников СМИ и препятствие их журналистской деятельности неприемлемо», — заявили в фонде, выразил «твёрдую поддержку всем журналистам, смело и честно выполняющим свою миссию во благо общественных интересов».