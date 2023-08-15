Кабинет министров внёс изменения в своё постановление «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» от 21 апреля 2021 года, сообщило УзА.

Отныне предпринимателей-владельцев камер фиксации нарушений ПДД начнут лишать права собственности на камеры в случае, если количество ошибок от общего числа нарушений, отправляемых ими в систему учёта, составит 5% и более. Решение о лишении права собственности на камеры будет выносить суд.

Кроме того, согласно документу, теперь частному сектору предоставляется увеличенный срок в 180 дней (было 60 дней) для установки и ввода в эксплуатацию специальных автоматизированных видеофиксаторов нарушений ПДД.

Однако, если предприниматель не начнёт строительно-монтажные работы по установке камеры фиксации нарушений в течение 90 дней после уведомления о выигрыше в торгах, договор будет расторгнут судом.

Напомним, бизнесу разрешили устанавливать камеры и радары на дорогах с 1 марта 2021 года. Участки распределяют через онлайн-аукционы. Победители получают локации на неограниченный срок с правом передачи другим предпринимателям.

Как пишет Spot, в 2021—2022 годах на торгах цены на такие лоты иногда вырастали в десятки или сотни раз. Так, в июле 2021 года участок в Хорезме купили за 40 млн сумов, или в 27 раз дороже стартовой цены, а месяцем позже две компании довели стоимость точки в Ташкенте до 3,5 млрд сумов.

В феврале 2022 года на онлайн-торгах продали партию из 92 локаций для камер и радаров в столице. Общая финальная стоимость лотов составила 66,61 млрд сумов — в 168 раз больше стартовых цен.