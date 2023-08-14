Юнусабадский районный суд по уголовным делам вынес приговор экс-вокалисту группы «Уммон» Зохиду Рискиеву, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Напомним, в сентябре 2022 года Зохид Рискиев, управляя автомобилем BMW, на большой скорости врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП один пассажир скончался на месте. Зохид Рискиев и двое пассажиров были госпитализированы.

У самого водителя были диагностированы открытая травма головного мозга, повреждение головного мозга, ушибленно-рваная рана головы, повреждение мягких тканей левого плеча, кома первой-второй степени. Он и второй пассажир с подобными травмами и в крайне тяжёлом состоянии были помещены в реанимацию, третьего пассажира с менее тяжёлыми травмами не госпитализировали.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса.

9 августа суд признал Зохида Рискиева виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение трёх лет. Суд применил статью 72 Уголовного кодекса (Условное осуждение), таким образом, наказание было заменено на условное с испытательным сроком в два года.

Как отмечается в сообщении, суд учёл признание вины и раскаяние подсудимого, состояние его здоровья, отсутствие возражений от потерпевших и их просьбу о назначении подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы.