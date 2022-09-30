В четверг около 23:00 возле торгового центра Mega Planet произошла авария автомобиля BMW, за рулём которого был бывший участник музыкальной группы «Уммон» Зохид Рискиев.

Фотографии и видеозаписи с места происшествия появились в социальных сетях. На них видно, что машина получила сильные повреждения, её кузов деформирован. На месте находилось большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Пресс-служба ГУВД столицы в ночь на пятницу сообщила, что водитель не справился с управлением, когда поворачивал с улицы Ахмада Дониша на улицу Янгишахар.

В результате ДТП пассажир Х. С. (1994 года рождения) скончался на месте. Владелец автомобиля Зохид Рискиев (1990) и двое пассажиров Ж. И. (1995) и Ж. Й. (1996) госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

Министерство здравоохранения в пятницу сообщило о состоянии пострадавших. У Зохида Рискиева диагностированы открытая травма головного мозга, повреждение головного мозга, ушибленно-рваная рана головы, повреждение мягких тканей левого плеча, кома первой-второй степени.

Врачи провели первичную хирургическую обработку травмы головы и подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас он находится в реанимации.

В реанимации находится и Ж. Й, также получивший открытую травму головного мозга, повреждение головного мозга, ушибленно-рваную рану головы и повреждение грудной клетки. Его состояние крайне тяжёлое, он находится в сознании.

У Ж. И. диагностированы закрытая травма головного мозга, сотрясение мозга, ушибленно-рваная рана левого верхнего века, правой части челюсти и области шеи. Пациенту была оказана необходимая помощь. С учётом его удовлетворительного состояния ему было разрешено лечиться в амбулаторных условиях, и он был отпущен домой.