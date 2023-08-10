В Алтынкульском районе Андижанской области 21-летняя С. О. 15 июля была найдена повешенной, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, она предположительно покончила жизнь самоубийством.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала механическая асфиксия, вызванная сдавлением органов шеи петлёй. Кроме того, зафиксированы синяки в области шеи, головы и левого уха.

Назначена судебно-психологическая экспертиза. Прокуратура района проводит доследственную проверку.

Отец девушки Кахрамон Юлдашев рассказал «Газете.uz», что не верит в версию самоубийства дочери. По его словам, она вышла замуж в сентябре 2020 года за мужчину 1996 года рождения, когда ей было 18 лет.

«В 2021 году на восьмом месяце беременности родила мальчика. Ребёнок родился раньше срока, из-за чего последовали траты на его лечение. После этого наши отношения со сватами охладели. Моя дочь часто жаловалась на свекровь и мужа. Зять много раз поднимал на неё руку. Сама она об этом не рассказывала, но мы догадывались по синякам на её теле», — рассказал мужчина.

Кахрамон Юлдашев отметил, что осенью 2022 года дочь на три месяца вернулась в родительский дом из-за семейной ссоры.

«За это время её муж и свекровь несколько раз приходили просить прощения и увозили её с обещаниями. Я тогда хотел, чтобы они развелись. Но дочь сказала: „Если мы переедем в новый дом, мы будем жить мирно“», — сказал отец.

По словам мужчины, он находился за границей, когда узнал о смерти своей дочери.

«Я уже долгое время работаю в России. 15 июля моё сердце разбилось, когда мне позвонили родственники и сообщили об этом. В тот же день, около полуночи, я прилетел в Фергану и сразу же отправился в Андижанский филиал Республиканского научно-практического центра судебных экспертиз. Мы похоронили дочь 16 июля», — добавил он.

Кахрамон Юлдашев отметил, что сотрудники Андижанского филиала Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы выдали ему лишь справку для свидетельства о смерти. Полную версию заключения эксперта отец девушки не получил.

«Они сказали, что дадут полный отчёт через 15 дней, но уже 25 дней тянут время под разными предлогами. Причина смерти в выданной справке не указана. Я не верю, что мая дочь сама решила свести счёты с жизнью. Я собственными глазами видел тело своей дочери и заметил синяки на её голове, шее и руках. Даже сотрудники морга отметили присутствие синяков на её теле. В день происшествия мой тесть и сестра пошли в тот дом и увидели, что на шее моей дочери не было следов верёвки. Мой тесть является опытным врачом, и он также подозревает, что причина смерти не соответствует действительности», — говорит отец.

Отец также отметил, что девушка часто жаловалась на своих свекровь и супруга.

«Мою дочь избили. Когда она перестала подавать признаки жизни, её могли повесить. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала, преступников нашли и наказали по закону. Если закон не поможет и преступников не найдут, я сам раскопаю могилу дочери и заставлю повторно провести экспертизу», — заявил отец погибшей.