Президент Узбекистана 9 августа подписал поправки в закон «О профилактике и лечении наркологических заболеваний». Документ опубликован газетой «Народное слово» и уже вступил в силу.

В его преамбуле говорится, что теперь закон предоставляет право оформить направление на принудительное лечение лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, не только на основании ходатайств наркологических учреждений и родственников, но и органами внутренних дел.

Такой порядок вводится в целях раннего предупреждения случаев, угрожающих безопасности и здоровью граждан, нарушения общественного порядка, совершения правонарушений лицами с наркологическими заболеваниями.

Поправками также установлено, что клинические обследования таких пациентов наряду с наркологическими диспансерами могут проводиться и в других медицинских учреждениях, где имеются соответствующие специалисты.

«Закон послужит расширению круга лиц, инициирующих направление на принудительное лечение лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, предупреждению совершения правонарушений и повышению качества и эффективности оказания наркологической помощи», — отмечается в документе.