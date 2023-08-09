В социальных сетях распространилось сообщение о том, что на водохранилище Чарвак катера и лодки сливают отходы нефтепродуктов в воду, где недалеко от места слива купаются взрослые и дети.

Управление экологии Ташкентской области сообщило, что на место была направлена рабочая группа для изучения ситуации. В ходе проверки выяснилось, что инциденты, запечатлённые на видео, произошли в 2019—2020 годах.





Во время изучения ситуации на территории Чарвакского водохранилища инспекторы выявили два случая нарушения природоохранного законодательства: заправка топливом в водоёме, а также выброс бытовых отходов в неустановленном месте.





По факту выявленных нарушений на двух граждан был составлен административный протокол по части 1 статьи 72 (Нарушение правил охраны водных ресурсов) и статье 91 (Нарушение природоохранных требований при размещении отходов) Кодекса об административной ответственности. На обоих граждан наложен штраф в трёхкратном размере базовой расчётной величины (990 тысяч).