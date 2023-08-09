На совещании, проведённом министром здравоохранения Узбекистана 8 августа, подверглась критике коррупционная ситуация в Андижанском государственном медицинском институте. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Должностные лица вуза — главный бухгалтер А. Рахмонов, начальник отдела кадров Д. Назарова, начальник планово-финансового отдела А. Ахмедова, начальник отдела контроля качества образования Х. Алиев и начальник учебно-методического отдела К. Юсупов были освобождены от должностей «в связи с серьёзными недостатками в работе и нарушениями законодательства».

Кроме того, было поручено подготовить предложение об освобождении от должности ректора института М. Мадазимова «в связи с его нерешительностью в устранении обстоятельств и условий, приведших к возникновению коррупциионных ситуаций и допущением совершения коррупционного преступления».

«Газета.uz» писала, что в июле были задержаны замдекана А. Н. и преподаватель вуза К. Х., которые обещали организовать поступление в институт за 19 тысяч долларов.