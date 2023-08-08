Иностранное предприятие Sino International в Андижане приступило к выпуску кроссовок Nike, сообщила пресс-служба ассоциации «Узчармсаноат». С конвейеров предприятия уже сошла первая партия кроссовок всемирно известного бренда.

Компания Nike в 2019 году официально предоставила разрешение на производство в Узбекистане спортивной обуви под своим брендом. Для запуска линии производства Sino International в течение 5 лет полностью ввела все международные стандарты качества, требуемые компанией Nike. «Созданы определённые производственные линии, организованы достойные условия труда для работников и высокий контроль качества», — говорится в сообщении.

«Nike предоставляет официальный штрих-код для каждой страны-производителя спортивной обуви. Узбекистан также получил этот штрих-код. Это означает, что предприятие в Андижане имеет право производить все модели кроссовок мирового бренда», — уточняется в сообщении.

В Sino International работает 50 человек. Запущены линии по формовке подошв и верха спортивной обуви. Квалификацию узбекских специалистов повышают технологи, дизайнеры и портные из китайского филиала Nike.

Сейчас предприятие отшивает 6000 пар кроссовок в день. К концу года мощности предприятия планируется увеличить в два раза, а а в перспективе планируется довести годовые мощности до 3 миллионов.

В соответствии со стратегией Nike, кроссовки, произведённые в Узбекистане, уже поставляются на рынки стран Центральной Азии, с 2024 года — в Пакистан, в перспективе — в страны Европы.