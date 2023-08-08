Постановлением президента Узбекистана генерал-майор Даврон Абитович Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Даврон Назармухамедов c июня 2019 года работал начальником УВД Хорезмской области. До этого — с сентября 2014 года — был первым замминистра внутренних дел.

Ранее работал в Аппарате президента, был заместителем начальника Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД.

Предыдущий замминистра внутренних дел Азизбек Икрамов в конце июля был назначен начальником УВД Ферганской области. Бывший глава УВД этой области Мухиддин Жураев был уволен президентом Шавкатом Мирзиёевым из-за роста преступности.