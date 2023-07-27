Начальником Управления внутренних дел Ферганской области назначен генерал-майор Азизбек Исроилович Икрамов. Об этом сообщил Telegram-канал «Манба», близкий к Администрации президента.

Он занял место предыдущего руководителя Мухиддина Жураева, которого президент Шавкат Мирзиёев уволил из-за роста преступности в области.

Азиз Икрамов родился в Ташкенте 10 июня 1978 года. В 1996—2000 годах проходил обучение в Высшей технической школе пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан. В 2000—2017 годах работал в главном управлении пожарной безопасности МВД на различных должностях — от главного специалиста до заместителя начальника главного управления.

До нового назначения с ноября 2019 года работал заместителем министра внутренних дел — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения. Ранее он некоторое время занимал должность замминистра по поддержке махалли и семьи (2020−2021), а также заместителя министра внутренних дел по охране общественного порядка (2019−2021), заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе (2017−2019)