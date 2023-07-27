Начальник управления внутренних дел Ферганской области Мухиддин Жураев освобождён от должности. Об этом на совещании в Коканде в четверг заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Глава государства отдельно остановился на вопросе борьбы с преступностью и правонарушениями в области и подверг критике неудовлетворительное состояние дел в этой сфере», — сообщила пресс-служба президента.

Причиной увольнения Жураева названы недостатки в его работе.

Мухиддин Жураев возглавил УВД области вместо Дониёра Ташходжаева в феврале прошлого года. До этого с сентября 2020 года он был первым заместителем начальника ГУВД Ташкента.

Ранее Жураев был главой ОВД Коканда, заместителем министра внутренних дел по вопросам обеспечения общественного порядка, возглавлял УВД Сырдарьинской области и РУВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

Недавно общественность потрясло изнасилования и убийство в Фергане 11-летней девочки.