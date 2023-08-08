Казахстанская компания Magnum Cash & Carry подписала договор о покупке 100% акций Majid Al Futtaim Uzbekistan, владеющей сетью магазинов Carrefour в Узбекистане, сообщили в пресс-службе продуктовой розничной сети.

В соответствии с условиями соглашения, магазины Carrefour в Узбекистане будут открыты под брендом Magnum.

«Magnum Cash & Carry возьмёт на себя полный контроль над деятельностью компании при закрытии сделки, когда будут выполнены все нормативные требования», — говорится в сообщении.

Компания Magnum была основана в 2007 году. Сейчас она является мультиформатной продуктовой розничной сетью с 234 магазинами в Казахстане и 2 магазинами в Узбекистане.

«Magnum планирует продолжить свои инвестиции в экономику Узбекистана, активный рост торговых площадей, создание новых рабочих мест, улучшение сервиса и развитие собственного производства в Узбекистане», — заявили в компании.

В компании работают более 13 тысяч сотрудников в Казахстане и 350 сотрудников в Узбекистане. Теперь к команде Magnum присоединится и персонал магазинов Carrefour в Узбекистане.

«Majid Al Futtaim Uzbekistan и Magnum Cash & Carry намерены тесно сотрудничать, чтобы обеспечить плавный переход для работников, поставщиков, всех заинтересованных сторон и свести к минимуму неудобства для существующих клиентов», — отметили в компании.

После завершения сделки магазины закроются на короткое время, чтобы обновить ассортимент и промо-предложения, говорится в сообщении.

В октябре 2019 года Majid Al Futtaim подписала соглашение с Akfa Group об открытии в Ташкенте семи супер- и гипермаркетов, их планировали разместить в объектах, принадлежащих Akfa.

Сеть Carrefour пришла в Узбекистан в 2020 году, первый супермаркет открылся в здании по улице Караташ в Ташкенте. Затем открылись супермаркеты в торговых центрах Compass и Samarqand Darvoza, сетевых Atlas на Чиланзаре и Юнусабаде, а также в Family Park Mall в Самарканде.