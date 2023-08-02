Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) на основе данных платформы Olx.uz проанализировали цены на недвижимость по регионам Узбекистана.

По средней стоимости жилья Ташкент является самым дорогим — 1251 доллар за 1 кв. м. Квартиры в новостройках за год подорожали на 44% — с 953 до 1374 долларов, а на вторичном рынке — на 32%, с 861 до 1143 долларов. В то же время число сделок купли-продажи с жильём за год сократились на 1,8% — до 7553 сделок.

Второе место занимает Самаркандская область, где стоимость жилья в среднем оценивается в 753 доллара за кв. м. Следом идут Ташкентская (695) и Навоийская (583) области.

В остальных регионах средняя стоимость не превышает 500 долларов. Самая низкая цена за квартиры зарегистрирована в Каракалпакстане — 390 долларов за кв. м.

В разрезе районов и городов на первых местах по стоимости расположились шесть районов Ташкента: Мирабадский (1462 долларов за кв. м), Яккасарайский (1374), Шайхантахурский (1369), Мирзо-Улугбекский (1304), Чиланзарский (1229) и Юнусабадский (1217).

Самыми дешёвыми районами являются посёлок городского типа Учкызыл в Сурхандарьиской области (222), Багат в Хорезмской области (224), а также Лалмикар в Джизакской области и Туракурган в Наманганской области (по 227).

Средняя цена квартир в большинстве из 115 районов и городов, изученных экспертами, — менее 500 долларов за кв. м.