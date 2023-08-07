Начальник УКД ОВД Ургенча Т. Ю. скончался, попав в ДТП на служебном автомобиле Lacetti. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

На сайте УВД Хорезмской области начальником УКД ОВД Ургенча указан Темур Юлдашев.

4 августа, когда он ехал из Ургенча в Хиву, машина вылетела с дороги и врезалась в бетонный столб. От полученных травм он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.

В июне мы писали, что начальник ОВД Хивы был сбит автомобилем Damas и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.