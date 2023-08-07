В Узбекистане разрешение на вырубку дерева, которое называется паспортом, должны получать как юридические, так и физические лица. Выдача разрешений на вырубку деревьев регулируется постановлением Кабинета министров о выдаче разрешительных документов. Правило не распространяется на физические лица, если зелёные насаждения находятся на территории участка, на который получен кадастр.

Корреспондент «Газеты.uz» получил разрешение на вырубку высохших деревьев в палисаднике и рассказывает, как законно срубить мёртвые или представляющие опасность жизни людей деревья.

Редакция публикует материал, чтобы объяснить процесс законной вырубки высохших или повреждённых деревьев. Нередко под предлогом высохших деревьев вырубаются здоровые, но немало случаев, когда вырубка необходима, потому что деревья представляют опасность. Редакция надеется, что инструкция поможет избежать штрафов за незаконную вырубку, которая может быть сделана в силу неосведомлённости.

Заявка на получение разрешения подаётся через систему электронного лицензирования: https://license.gov.uz.





Для начала необходимо создать аккаунт или войти в него. Зарегистрироваться в системе можно через электронную почту или OneID.

Далее нужно выбрать раздел «Экология и окружающая среда», который расположен в центре главной страницы.





В списке нужно выбрать «Разрешение на вырубку деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд».





После этого появится анкета для заполнения.





Анкета (для физических лиц) состоит из пяти шагов. Сначала необходимо указать личные данные: ФИО, серию и номер паспорта или ID-карты, ПИНФЛ, номер телефона и электронную почту.





Чтобы пройти второй шаг, нужно выбрать предложенную системой специализацию: «Вырубка деревьев и кустарников, не относящихся к государственному лесному фонду».





В третьем шаге требуется указать адрес, где растёт дерево, которое необходимо вырубить, и кликнуть на кнопку «Добавить».





После этого на экране появится форма «Информация о породах деревьев и кустарников, подлежащих вырубке». Здесь необходимо указать категорию растения (ценное или менее ценное), его вид (появляется обширный список), количество деревьев и кустарников, подлежащих вырубке, а также цель. Система также позволяет загрузить одну фотографию в формате png или jpeg.





Затем система попросит принять требования и условия законодательства, после чего выставит инвойс. Рассмотрение заявки стоит 99 тысяч сумов. Оплату можно произвести на сайте или через платёжные приложения.

Однако это не значит, что цена окончательная. Сумма за вырубку одного дерева определяется исходя из диаметра ствола и ценности согласно базовой расчётной величине. К примеру, вырубка ценного дерева с диаметром ствола 52 см будет стоит 10,5 БРВ (около 3,5 млн сумов).

Классификация ценных и менее ценных деревьев по законодательству

Ценные (древесные) деревья: орех, фисташка, миндаль, сосна, все виды ели, восточная биота, дуб, клён, платан, ольха, каштан, тюльпанное дерево, магнолия, форзиция и шелковица и другие.

Менее ценные деревья: айланта, акация, софора японская, тополь и другие.

Информацию о статусе заявки можно отслеживать на сайте в разделе «Мои заявки». Управление экологии и окружающей среды Ташкента должно рассмотреть заявку в течение 5 рабочих дней.

После рассмотрения инспектор экологии должен прибыть на место, где растёт дерево, и оценить его состояние. В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» инспектор сообщил, что по регламенту он передаёт данные и рекомендации на изучение в районное управление экологии. Заключение можно скачать на сайте.

Если разрешение на вырубку дадут, физические и юридические лица должны будут обращаться в районные управления благоустройства, чьи сотрудники выполнят предписание органов экологии.