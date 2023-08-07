Сборная Узбекистана по дзюдо завершила участие в турнире Masters в Будапеште (Венгрия). Музаффарбек Турабоев одержал победу в весовой категории до 100 кг и завоевал золотую медаль, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Начав турнир с победы над двукратным олимпийским чемпионом и победителем первенства планеты Лукашем Крпалеком, Музаффарбек Турабоев одолел одного за другим Шади Эль Нахаса (Канада), Михаэля Коррела (Нидерланды), Бояна Досена (Сербия) и Петера Пальчика (Израиль).

Эта победа позволила узбекистанскому дзюдоисту заработать 1800 рейтинговых очков.

Давлат Бобонов, выступая в весовой категории до 90 кг, завоевал бронзовую медаль и записал в свой актив 900 рейтинговых очков. Ещё одну «бронзу» в копилку сборной принесла Диёра Келдиёрова (-52 кг) в первый день соревнований.

Последний раз на ежегодном турнире серии Masters золотая медаль была завоёвана Ришодом Собировым в 2011 году.