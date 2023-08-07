Вечером 6 августа в одной из квартир многоэтажного дома на улице Буюк Ипак Йули в Мирзо-Улугбекском районе произошёл пожар, сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение об этом поступило в 18:59. В 19:06 на месте были пожарные, в 19:25 огонь был потушен. В операции участвовали три пожарно-спасательных экипажа, один пожарно-спасательный отряд и одна автолестница.

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали в безопасное место 20 человек.

В результате происшествия пострадало 15 кв. м площади квартиры. Пострадавших нет.