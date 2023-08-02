Три представителя сборной Узбекистана по шахматам продолжают свои выступления на Кубка мира ФИДЕ, который проходит с 29 июля по 25 августа в Баку (Азербайджан).

О турнире

Кубок мира ФИДЕ (206 участников) и кубок мира ФИДЕ среди женщин (103 участницы) — большие нокаут-турниры, где каждый мини-матч состоит из двух классических партий с тай-брейком в блиц и рапид на третий день.

Кубки мира проходят каждые два года с 2005 года. До конца августа его обладателем остаётся Ян-Кшиштоф Дуда.

Общий призовой фонд турнира превышает 2,5 млн долларов. Победителю открытого турнира достанется 110 тысяч долларов, а женского — 50 тысяч долларов. Кроме того, шахматисты борются за три приглашения в турнир претендентов ФИДЕ 2024, который начинается в апреле 2024 года в канадском Торонто, и три приглашения в турнир претенденток. Матчи за третье место могут проходить более напряжённо, чем финальные.

Более подробно о турнире и шансах шахматистов Узбекистана мы писали в отдельном материале.

Первые выступления

Узбекистан на Кубке мира представляют гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев и Шамсиддин Вохидов, на женском турнире — Нилуфар Якуббоева.

Нодирбек Якуббоев. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Первым соперником 21-летнего Нодирбека Якуббоева (2640 баллов в рейтинге ФИДЕ) стал мастер FIDE из Сирии Малёк Кониахли (2296), которого узбекистанец уверенно победил со счётом 2:0.

Во втором раунде ему предстоит встреча с 24-летним венгерским гроссмейстером Беньямином Гледурой (2645).

Жавохир Синдаров. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

17-летний Жавохир Синдаров (2659) также превзошёл своего соперника из Южного Судана без звания Дэна Рехана — 2:0. В следующем раунде узбекистанец встретится с 35-летним австрийским шахматистом Маркусом Раггером (2624).

Шамсиддин Вохидов. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

21-летний Шамсиддин Вохидов (2597) дважды сыграл вничью с 21-летним Абдуллой Гадимбейли из Азербайджана (2483), но затем уступил в тай-брейке — 1,5:2,5.

На Кубке мира среди женщин Нилуфар Якуббоева (2311), трёхкратная чемпионка Узбекистана и сестра Нодирбека Якуббоева, уступила опытной словацкой шахматистке Еве Репковой (2312) — 0,5:1,5.

Нилуфар Яккубоева. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

18-летний Нодирбек Абдусатторов (2725), который начинает турнир со второго круга, встретится с 25-летним Саналом Вахапов из Турции (2585).

Трансляция турнира будет проводиться на канале City Chess.