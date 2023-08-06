В 5:32 воскресенья в районе Ямган провинции Бадахшан Афганистана произошло новое землетрясение, которое снова ощущалось в Узбекистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр был близок к очагу вечернего землетрясения (координаты утреннего землетрясения: 36,58 градусов северной широты; 70,67 градусов восточной долготы, координаты вечернего: 36,57; 70,78).

Магнитуда землетрясения составила 5,9. Глубина — 100 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 536 км в юго-восточном направлении.

В Ташкенте подземные толчки ощущались с силой 3 балла, в Сурхандарьинской области (более 300 км от эпицентра) — 4 балла, Ферганской (около 435 км) — 4 балла, Сырдарьинской и Джизакской (465), Самаркандской (более 470), Андижанской (около 490), Кашкадарьинской и Наманганской (около 500 км) областях — 3−4 балла.