5 августа социальные сети облетела фотография сотрудника органов внутренних дел в Андижане, который нёс на спине абитуриентку с инвалидностью к месту проведения экзамена.

«Газета.Uz» уточнила, что сотрудника зовут Сардорбек Убайдуллаев.

«Нам нужны такие сотрудники ОВД», — написал Telegram-канал Safar.

Реклама на Газета.uz

Вечером того же дня стало известно, что хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов наградил сотрудника ОВД. Награждение состоялось на церемонии открытия областного финала Кубка СГБ по мини-футболу.

Хоким области обнял приглашённого на сцену сотрудника, пожал ему руку и поблагодарил его за благородный поступок.

«Проходят тестовые испытания. Этот парень — сотрудник органов внутренних дел — поднял девушку на руки и отнёс её на экзамен», — сказал Шухрат Абдурахманов.

Кадр видео из Telegram-канала хокима области.Кадр видео из Telegram-канала хокима области.

«Весь мир признаёт действия этого сотрудника. Он показал, какими являются сотрудники органов внутренних дел нашего Андижана», — отметил хоким.

«С верностью служу Республике Узбекистан!» — выкрикнул в ответ сотрудник ОВД.

В этот же день фотографию сотрудника ОВД, сопровождающего на экзамен девушку в инвалидной коляске, опубликовал пресс-секретарь УВД Самаркандской области Жахонгир Сагдуллаев.

андижанская область, сотрудники овд

«Мы — служители народа», — подписал снимок представитель областного УВД.

Помимо похвалы в адрес сотрудников, звучат и вопросы к отсутствию условий для людей с инвалидностью.

«Хокимият отвечает за то, чтобы спроектированные условия для людей с инвалидностью, были претворены в жизнь. На самом деле, это повод для хокима Андижанской области проверить вузы всей области на их доступность для людей с инвалидностью», — написал канал о правах людей с инвалидностью «Человек на луне».