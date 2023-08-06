5 августа социальные сети облетела фотография сотрудника органов внутренних дел в Андижане, который нёс на спине абитуриентку с инвалидностью к месту проведения экзамена.

«Газета.Uz» уточнила, что сотрудника зовут Сардорбек Убайдуллаев.

«Нам нужны такие сотрудники ОВД», — написал Telegram-канал Safar.

Вечером того же дня стало известно, что хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов наградил сотрудника ОВД. Награждение состоялось на церемонии открытия областного финала Кубка СГБ по мини-футболу.

Хоким области обнял приглашённого на сцену сотрудника, пожал ему руку и поблагодарил его за благородный поступок.

«Проходят тестовые испытания. Этот парень — сотрудник органов внутренних дел — поднял девушку на руки и отнёс её на экзамен», — сказал Шухрат Абдурахманов.

Кадр видео из Telegram-канала хокима области.

«Весь мир признаёт действия этого сотрудника. Он показал, какими являются сотрудники органов внутренних дел нашего Андижана», — отметил хоким.

«С верностью служу Республике Узбекистан!» — выкрикнул в ответ сотрудник ОВД.

В этот же день фотографию сотрудника ОВД, сопровождающего на экзамен девушку в инвалидной коляске, опубликовал пресс-секретарь УВД Самаркандской области Жахонгир Сагдуллаев.





«Мы — служители народа», — подписал снимок представитель областного УВД.

Помимо похвалы в адрес сотрудников, звучат и вопросы к отсутствию условий для людей с инвалидностью.

«Хокимият отвечает за то, чтобы спроектированные условия для людей с инвалидностью, были претворены в жизнь. На самом деле, это повод для хокима Андижанской области проверить вузы всей области на их доступность для людей с инвалидностью», — написал канал о правах людей с инвалидностью «Человек на луне».