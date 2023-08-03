2 августа тяжелоатлеты Узбекистана завоевали ещё 13 медалей на чемпионате Азии среди юниоров и молодёжи в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Золото

-89 кг, молодёжь: Ходжиакбар Олимов (в 3 направлениях);

-96 кг, юниоры: Ботир Парахатов (в 3 направлениях);

-76 кг, юниоры: Мадина Файзуллаева (в рывке, по сумме двух упражнений);

Серебро

-89 кг, юниоры: Умматилло Рустамбеков (в толчке);

-88 кг, юниоры: Дилноза Файзуллаева (в толчке);

-76 кг, юниоры: Мадина Файзуллаева (в толчке);

-76 кг, молодёжь: Мадина Файзуллаева (в рывке, по сумме двух упражнений);

Бронза

-89 кг, юниоры: Умматилло Рустамбеков (в рывке и по сумме двух упражнений);

-88 кг, молодёжь: Севинчой Комилова (в рывке и по сумме двух упражнений);

-88 кг, молодёжь: Машхура Файзуллаева (в толчке);

-88 кг, юниоры: Дилноза Файзуллаева (в рывке и по сумме двух упражнений);

-76 кг, молодёжь: Гулшода Дадамирзаева (в рывке и по сумме двух упражнений);

-76 кг, молодёжь: Мадина Файзуллаева (в толчке).

Мы писали, что сборная Узбекистана по тяжёлой атлетике уже завоевала 11 медалей с начала соревнований.