На чемпионате Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи в столице Индии сборная Узбекистана завоевала 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Золото
-67 кг: Нурилло Давлатбоев (юниоры, толчок);
-67 кг: Хусинбой Матрасулов (молодёжь, рывок);
Серебро
-67 кг: Нурилло Давлатбоев (юниоры, рывок и по сумме двух упражнений);
-67 кг: Хусинбой Матрасулов (молодёжь, толчок и по сумме двух упражнений);
Бронза
-61 кг: Азизбек Шомуродрв (юниоры, в трёх направлениях);
-67 кг: Диёрбек Рузметов (молодёжь, толчок и по сумме двух упражнений).
Чемпионат продлится до 5 августа.