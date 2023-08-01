На чемпионате Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи в столице Индии сборная Узбекистана завоевала 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Золото

-67 кг: Нурилло Давлатбоев (юниоры, толчок);

-67 кг: Хусинбой Матрасулов (молодёжь, рывок);

Серебро

-67 кг: Нурилло Давлатбоев (юниоры, рывок и по сумме двух упражнений);

-67 кг: Хусинбой Матрасулов (молодёжь, толчок и по сумме двух упражнений);

Бронза

-61 кг: Азизбек Шомуродрв (юниоры, в трёх направлениях);

-67 кг: Диёрбек Рузметов (молодёжь, толчок и по сумме двух упражнений).

Чемпионат продлится до 5 августа.