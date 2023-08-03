К 2030 году весь парк наземного общественного транспорта в Узбекистане предлагается заменить электробусами и электромобилями. Об этом говорится в проекте стратегии «Узбекистан-2030», находящемся на обсуждении.

Указанная цель содержится в разделе 3.2. «Реформы в сфере охраны окружающей среды» главы III. «Экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды».

В другой же главе — II. «Обеспечение благополучия населения за счёт стабильного экономического роста» прописана немного другая цель: «Перевести общественный транспорт полностью на экологически чистое топливо».

В этой же главе есть цель «полностью охватить города и районы общественным транспортом, довести количество новых автобусов до 5000 и электробусов — до 2000».

В недавно утверждённом президентом плане развития Ташкента до 2030 года поставлена цель довести долю электробусов в общественном транспорте с нынешних 17% до 50%. Ранее Шавкат Мирзиёев заявлял о планах закупить для этого 1200 электробусов и замене дизельных автобусов машинами, работающими на природном газе.

Весной для Ташкента из Китая было закуплено и поставлено 700 автобусов на сжатом газе и 300 электробусов. Сообщалось о планах закупить ещё 1000 автобусов на газе для Нукуса и областных центров.

Для Самарканда закупается 350 электробусов, в том числе 100 — в текущем году.

В проекте стратегии не упоминаются другие виды электротранспорта — метро, трамвай или троллейбус.