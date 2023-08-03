Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) предложило ограничить время, которое дети младше 18 лет проводят в интернете на мобильных устройствах, сообщает китайская газета Global Times. Меры направлены на то, чтобы «создать безопасную и здоровую интернет-среду для несовершеннолетних».

Правила, разработанные регулятором, обязывают производителей мобильных устройств, операционных систем, приложений и магазинов приложений внедрить так называемый «режим для несовершеннолетних». Он будет включаться в системных настройках.

Режим должен поддерживаться сразу на нескольких устройствах через учётные записи. Чтобы отключить его, потребуется согласие родителей и подтверждение с помощью пароля или сканера отпечатка пальца.

Контент, предоставляемый детям, будет разработан в соответствии с возрастом и поделён на пять категорий: младше 3-х лет, от 3-х до 8, от 8 до 12, от 12 до 16 лет, от 16 до 18 лет.

Детям младше 3-х лет будут рекомендованы только детские песни и аудиоигры, а дети младше 8 лет разрешат проводить в интернете не более 40 минут. Лимит для подростков от 16 до 18 лет составит два часа.

Кроме того, с 22:00 по 06:00 несовершеннолетним будет запрещено использовать большинство сервисов на мобильных устройствах, на которых включён режим защиты несовершеннолетних.