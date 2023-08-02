Военные Узбекистана и Азербайджана провели в Ташкенте совместное компьютерное командно-штабное учение «UZAZ-2023» на тему «Организация и проведение специальных операций войск по ограничению, ослаблению и уничтожению незаконных вооружённых формирований». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.





Учение прошло с 27 июля по 1 августа в Учебно-полевом центре исследований по моделированию и симуляции Вооружённых сил Узбекистана согласно плану военного сотрудничества оборонных ведомств.

Участникам были даны тактические задания групп, карта исходной обстановки и другие данные, необходимые для ведения боя. Далее началась подготовка к активной фазе учения.





В ходе учения военнослужащие двух стран обменялись мнениями и опытом по предотвращению незаконного проникновения через государственную границу и ведению боя против незаконных вооружённых формирований.

«Теоретически и практически были рассмотрены вопросы ведения военных действий в ходе вооружённых столкновений, а также боевые действия специальных групп и батальонов», — говорится в сообщении.