Музаффар Юсупалиевич Файзиев назначен первым заместителем хокима Ташкентской области по финансам, экономике и сокращению бедности, сообщила пресс-служба областной администрации.

До назначения с 12 августа он работал руководителем Департамента коммерции в компании «Узбекнефтегаз».

Музаффар Файзиев родился 24 июня 1979 года в Пскентском районе Ташкентской области. Окончил Ташкентский государственный экономический университет (2000) и Банковско-финансовую академию (2006). Специальность — маркетолог, финансист.

С 2000 по 2007 годы он работал на различных должностях в Управлении финансов Ташкентской области. Кроме того, он занимал должности начальника отдела в Республиканском дорожном фонде при Министерстве финансов (2007−2008), начальника Управления казначейства по Ташкентской области (2008−2010), начальника Управления финансов хокимията Ташкентской области (2010−2011).

Он же работал ведущим инспектором группы в Счетной палате (2011−2016), заместителем Министра сельского и водного хозяйства по реформированию экономики села (2016−2017), председателем правления АО «Узнефтпродукт» и руководителем Департамента нефтепереработки, нефтехимии, хранения, транспортировки нефтепродуктов в компании «Узбекнефтегаз» (2017−2020).

Напомним, 21 октября предыдущий первый замхокима Баходир Муллаханов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.