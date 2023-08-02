За решение проблемы каждого предпринимателя в Узбекистане будет отвечать отдельный сотрудник налоговый службы. Об этом на совещании в Ташкентской области 2 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В частности:

с микробизнесом, у которого годовой оборот не превышает 1 млрд сумов, будут работать сотрудники налоговых служб в махаллях и помогать им решать проблемы;

с малым бизнесом (оборот до 10 млрд сумов) — руководители налоговых инспекций районов и их заместителиж

со средним бизнесом (до 100 млрд сумов) — руководители налоговых управлений областей и их заместители;

с крупным бизнесом (свыше 100 млрд сумов) — заместители председателя Налогового комитета.

С 1 сентября предприниматели не будут сдавать отчётность по земельному и имущественному налогам. Этим займутся сотрудники налоговых органов, закреплённые к махаллям.

С 1 января 2024 года в налоговых органах должна быть внедрена система электронной отчётности для субъектов малого бизнеса и фермерских хозяйств.

Министерству экономики и финансов, Налоговому комитету поручено превратить налоговые органы в систму без коррупции и улучшить «духовно-нравственный облик» их сотрудников.

Президент на этом же совещании поручил уволить 26 руководителей налоговых инспекций Узбекистана, начальников ГНУ двух областей, а также объявить выговор заместителям председателя Налогового комитета. Вместо поиска дополнительных источников налоговые органы «поддались старой болезни», сказал он.