Суд по уголовным делам Мирабадского района Ташкента завершает рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Абдукодира Муминова. На состоявшихся 1 августа прениях прокурор попросил судью Сардорбека Садикова приговорить блогера к 11 годам лишения свободы. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Напомним, пострадавшими по делу проходят 14 человек, включая нескольких предпринимателей, ущерб оценивается в 903,4 млн сумов.

Как мы сообщали ранее, 26 июля с показаниями выступили некоторые из потерпевших. На следующий день были заслушаны показания ещё восьми человек.

Принимавшие участие в суде рассказали «Газете.uz», что один из истцов обратился к Абдукодиру Муминову из-за проблем с кирпичным заводом. Он якобы попросил его за 10 тысяч долларов провести расследование и заплатил аванс в размере 3800 долларов.

«Мы с Абдукодиром Муминовым познакомились в Ташкенте через знакомого. После этого я позвал его в Джизак. У нас была проблема с кирпичным заводом. Мы устно договорились о сумме в 10 тысяч долларов, в обмен он должен был провести журналистское расследование. Сначала я дал 3000 долларов, затем один раз 500 долларов и ещё три раза по 100 долларов, итого 3800 долларов. Видео на его YouTube-канале находилось в течение 15 дней или месяца, а затем он удалил ролик. Он перестал отвечать на мои телефонные звонки», — заявил потерпевший.

Абдукодир Муминов опроверг получение от заявителя 3800 долларов. При этом он признал, что получил от него 600 долларов за свою работу и аккумулятор для своей машины. По его словам, он хотел отправить деньги за аккумулятор на банковскую карту, но истец отказался. Блогер отметил: «Если бы я знал, что он упомянет [в суде] и аккумулятор, я в тот же день вернул бы ему деньги».

«После того, как материал об этом человеке был размещён на YouTube, вскоре пришло предупреждение о правонарушении. Кроме того, возникли проблемы и в описании этого видео. Другая сторона предъявила претензии. Поэтому я удалил это видео. Я не договаривался с этим человеком, что материал простоит год или до конца жизни либо месяц», — сказал обвиняемый.





Другая потерпевшая рассказала, что также сама обратилась к Абдукодиру Муминову, чтобы «добиться справедливости из-за незаконного увольнения».

«Несмотря на то, что мои права были восстановлены в Верховном суде, меня не восстановили на работе… Когда я попросила о помощи, он дал мне контракт. Стоимость контракта составляла 10 млн сумов. Я договорилась, что дам сейчас 5 млн сумов, остальные 5 млн сумов — после завершения дела», — отметила она.

По её словам, блогер провёл журналистское расследование по делу. «Но, несмотря на это, меня не оставляли в покое на работе. Я просила помочь мне до конца. Когда дело опять перешло в суд, я попросила его передать подготовленный видеосюжет, а также факты и доказательства, которые я предоставила. Мне не удалось получить видео. Но у меня нет претензий по деньгам», — сообщила потерпевшая.

«Как можно жить, если работать бесплатно?»

Судья спросил подсудимого: «Абдукодир, если вы не сотрудник органа внутренних дел, если вы не прокурор, с какой целью вы занимались проблемами людей и ещё брали у них деньги?»

Обвиняемый сообщил, что блогеры работают по контракту. «Как можно жить, если работать бесплатно?.. Я старался получить гонорар. Я почти не получаю дохода от YouTube. Когда меня спрашивали, я отвечал, что доходов от YouTube не хватит и на месячные расходы на бензин. Я не работал для шантажа. Я пытался работать открыто. Даже если они давали мне деньги, если просили шантажировать или опозорить, были случаи, когда я прекращал работать над материалом», — указал он.

Трое потерпевших на заседании сообщили, что обращались к блогеру для решения проблемы, связанной с изъятием фермерской земли на незаконном тендере. По их словам, они заплатили ему по 5 млн сумов (всего 15 млн сумов), но обещанный материал так и не был опубликован.

«Когда ко мне пришли эти люди, я сказал им полностью ознакомиться с договором. Я им сказал, что я не прокурор, не хоким и не сотрудник органов внутренних дел, я максимально изучу проблему и буду освещать её. Если есть намерение кого-то шантажировать или спровоцировать, я тут же прекращу свою работу. Когда я начал изучать ситуацию, один из них сказал: „Несмотря ни на что, осветите это дело и опозорьте вторую сторону“. После этого я охладел к работе и не захотел про это писать», — заявил ответчик.

Потерпевшие назвали это «ложью». По их словам, когда они просили вернуть 15 млн сумов, Муминов сказал, что не возвращает деньги. Судья спросил, почему подсудимый не хотел возвращать деньги. В ответ тот заявил, что готов вернуть потерпевшим средства.

Сабохат Абдуллаева, мать Абдукодира Муминова, назвала суд «справедливым и прозрачным» и заявила, что «пока довольна», как проходит процесс, но выводы может сделать после приговора.

По словам женщины, её сын внешне выглядит нормально, но этого недостаточно для оценки его здоровья.

«Я врач, по [его] внешнему виду нельзя определить [состояние здоровья]. Если повезёт, если он сможет благополучно выбраться, ему нужно будет сдать кровь [на анализы], провести обследование печени, почек, рентген груди. После этого мы можем сделать вывод. Пока я могу отметить только уменьшение крови, он потерял минимум 10 кг. Он похудел. Он в подавленном настроении, поэтому он не может вспомнить многие вещи. Может быть, это потому, что он уже давно сидит один, ни с кем не контактирует и в депрессии», — заявляла она.

1 августа на прениях прокурор попросил судью приговорить Абдукодира Абдуллаева к 11 годам лишения свободы и ограничению занятия журналистской деятельностью на 3 года.

Кроме того, прокурор попросил оштрафовать подсудимого на 400 базовых расчётных величин (132 млн сумов).

Блогер, автор Youtube-канала «Ko'zgu» (247 тысяч подписчиков) и руководитель компании «Oynaga qarang» Абдукодир Муминов (1990 года рождения) обвиняется: