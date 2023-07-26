Суд по уголовным делам Мирабадского района Ташкента под председательством судьи Сардорбека Содикова 25 июля начал рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Абдукодира Муминова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Блогер, автор Youtube-канала «Ko'zgu» (247 тысяч подписчиков) и руководитель компании Oynaga qarang Абдукодир Муминов (1990 года рождения) обвиняется:

по пунктам «а», «б» части 2 статьи 141−1 (нарушение неприкосновенности частной жизни, повлёкшее тяжкие последствия, совершённое из корыстных побуждений);

по пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

по пункту «б» части 3 и пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество повторно или опасным рецидивистом; в особо крупном размере);

по части 1 статьи 189 (нарушение правил торговли товарами или оказания услуг стоимостью в особо крупном размере);

по статье 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

Пострадавшими по делу проходят 14 человек, включая нескольких предпринимателей, ущерб оценивается в 903,4 млн сумов.

Как отмечает «Дарё», подсудимый не стал возражать по поводу состава суда. Прокурор зачитал обвинение и указал, что в рамках одного из фактов Абдукодир Муминов в сентябре 2021 года вошёл в доверие гражданина Афганистана Мирахмада Абдулрахима (выступает в качестве пострадавшего) и обещал ему провести журналистское расследование об изъятии имущества со стороны супруги, потребовав за это 250 долларов. Обвинение утверждает, что блогер не выполнил своё обещание и потратил деньги на собственные нужды.

Другой пострадавший, заместитель директора Зааминского государственного заповедника, сообщил, что Муминов заявил директору заповедника, что имеет критическое видео о деятельности заповедника и потребовал сначала 70 тысяч, затем 60 тысяч, а в итоге — 45 тысяч долларов, чтобы не публиковать ролик.

«Дарё» пишет, что подсудимый признал, что имел критическое видео и обращался за комментарием в заповедник. По его словам, он озвучил сумму после того, как представители заповедника несколько раз обращались к нему и спрашивали, чем могут помочь.

Ещё один пострадавший заявил, что рассказал блогеру о своей проблеме, а затем в рамках договора перевёл на его счёт 8 млн сумов для проведения расследования, но Муминов не выполнил условия соглашения. Обвиняемый, сообщает издание, подтвердил получение денег, но указал, что не стал публиковать расследование на YouTube-канале, поскольку оно вредило интересам заявителя.

Другой пострадавший сообщил, что заключил с блогером договор на 3000 долларов для объективного и прозрачного расследования проблем, связанных с новым купленным жильём. Заявитель перевёл Муминову предварительно 1000 долларов в качестве аванса, но тот не выполнил условия соглашения. Автор Youtube-канала «Ko'zgu» заявил, что для изучения этого дела несколько раз посещал Зангиатинское РОВД и ГУВД Ташкентской области.

«Не осталось организаций, куда бы мы ни зашли. Мы много трудились. Если, несмотря на мой труд, [заявитель] просит вернуть деньги, я готов вернуть их», — сообщил подсудимый.

Адвокат, которая представляет интересы подсудимого, напомнила, что контракт был заключён на 3000 долларов, а аванс составлял 1000 долларов. «Может быть, если бы вы полностью выплатили деньги по контракту, подсудимый мог бы опубликовать расследование в интернете», — сказала она. Защитник спросила, почему заявитель не выплатил всю сумму, но не смогла получить ответ.

Ещё один пострадавший рассказал, что передал блогеру 70 тысяч долларов для решения проблемной ситуации с депутатом и взыскания 500 тысяч долларов у другого лица. Абдукодир Муминов в ответ сказал, что заявитель действительно обращался к нему и заверил, что предоставит 15% от 500 тысяч долларов, если он осветит проблему. Блогер попросил 20%, тот согласился. «Но я не получил ни одного сума от этого человека. Слова о 70 тысячах долларов — клевета», — приводит его слова издание.

В конце декабря 2022 года блогер, автор Youtube-канала «Ko’zgu» (247 тысяч подписчиков) и руководитель компании Oynaga qarang Абдукодир Муминов сообщил о нападении неизвестных, которые разбили битой стёкла его машины и избили его. Он рассказывал, что из видеорегистратора его машины изъяли без оформления и увезли флешку, на которой были записи его личных разговоров и бесед с людьми, которые обращались к нему. ГУВД Ташкента возбудило по данному факту уголовное дело по статье 164 УК (разбой).

В феврале Абдукодир Муминов был задержан по подозрению в мошенничестве и вымогательстве, произошедших в октябре 2021 года.