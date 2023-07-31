Министерство иностранных дел Узбекистана переехало в очередной раз. Теперь оно размещается в бывшем здании Министерства экономического развития и сокращения бедности на улице Ислама Каримова, 45А. Об этом «Газете.uz» сообщили сотрудники МИДа и подтвердили в пресс-службе министерства.

Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков в сообщении в Twitter написал, что здание «спроектировано так, чтобы быть гостеприимным и доступным для зарубежных дипломатов и гостей, отражая нашу приверженность открытой и прозрачной дипломатии».

Фото: twitter.com/FurqatSidiq.

Бывшее Министерство экономического развития и сокращения бедности было расформировано в рамках административной реформы начала года (часть функций и штата перешла в Министерство занятости и сокращения бедности, другие — в Министерство экономики и финансов).

Напомним, МИД традиционно располагался в здании на этой же улице Ислама Каримова (бывшая Узбекистанская) недалеко от ЦУМа. После того, как Администрация президента разместилась в здании Сената на площади Мустакиллик, а здание МИДа было передано Сенату, в июне 2018 года МИД переехал в бывшее здание Народного банка и хокимията города в центре столицы. В начале 2021 года Сенат начал работать в полностью реконструированном здании.

Здание, где до этого располагался МИД. Фото: «Газета.uz».

По имеющейся у «Газеты.uz» информации, в теперь уже бывшем здании МИДа разместится новообразованное Национальное агентство социальной защиты при президенте.