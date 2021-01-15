Президент Шавкат Мирзиёев 15 января ознакомился с новым зданием Сената Олий Мажлиса на улице Ислама Каримова в центре Ташкента (бывшее здание МИДа), сообщила пресс-служба главы государства.
Проектом предусмотрена реконструкция шестиэтажного здания, здесь строятся дополнительные объекты. Сегодня монтируются инженерные коммуникации.
В новом здании обустраивается зал на 280 мест для совместных заседаний обеих палат парламента. Он будет оформлен в национальном стиле.
«Наш парламент работает активно. Во время заседаний отдельно взятый законопроект обсуждается часами. Поэтому необходимо учитывать все аспекты, связанные с передвижением, здоровьем, возрастом участников во время заседаний, создать соответствующие условия. Если в зал будет падать солнечный свет, это будет благотворно влиять на настроение и работу», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Напомним, МИД сейчас находится в бывшем здании хокимията столицы рядом со сквером Амира Темура, а в здании Сената располагается Администрация президента.
Малик Джураев
А чем старое(которое на самом деле и не старое) не угодило? Может лучше было бы школы и детсады построить на эти деньги?
Anvarxon
Сколько денег налогоплательщиков были потрачены на строительство данного здания и кто является подрядчиком? Почему у общественности нету такой информации? Это ведь здание народа.
Radiy ziyat
Если Сенат переедет, уберут охрану с набережной Анхора. разрешат подходить к Анхору и возможно купаться, заново откроют клуб моржей на Анхоре. Мы будем только рады
Зинкевич Валентина Владимировна
А МИД куда дели?
Yuliya Dmitrieva
Зинкевич Валентина Владимировна
МИД теперь на сквере.