Президент Шавкат Мирзиёев 15 января ознакомился с новым зданием Сената Олий Мажлиса на улице Ислама Каримова в центре Ташкента (бывшее здание МИДа), сообщила пресс-служба главы государства.

Проектом предусмотрена реконструкция шестиэтажного здания, здесь строятся дополнительные объекты. Сегодня монтируются инженерные коммуникации.

В новом здании обустраивается зал на 280 мест для совместных заседаний обеих палат парламента. Он будет оформлен в национальном стиле.

«Наш парламент работает активно. Во время заседаний отдельно взятый законопроект обсуждается часами. Поэтому необходимо учитывать все аспекты, связанные с передвижением, здоровьем, возрастом участников во время заседаний, создать соответствующие условия. Если в зал будет падать солнечный свет, это будет благотворно влиять на настроение и работу», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, МИД сейчас находится в бывшем здании хокимията столицы рядом со сквером Амира Темура, а в здании Сената располагается Администрация президента.

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