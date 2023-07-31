В Ангорском районе Сурхандарьинской области задержан мужчина, пытавшийся продать свою дочь, сообщила пресс-служба областного УВД.

В УВД поступило заявление о том, что 54-летний мужчина, проживающий в этом районе, с 2019 года состоит в незарегистрированном браке с 29-летней женщиной. В заявлении указывалось, что он собирается продать за 35 млн сумов дочь, которая родилась 17 июля.

19 июля в 21:00 сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в его доме при получении от заявителя 1400 долларов и 10 млн сумов, помеченных специальным средством.

22 июля было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми, совершённая в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет) Уголовного кодекса Узбекистана.